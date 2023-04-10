«الزراعة»: الإفراج عن 210 آلاف طن أعلاف ذرة وصويا بـ97 مليون دولار

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الافراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، لافتا الى أنه يتم متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية بشكل دائم.

أضاف «القصير»، أنه خلال الفترة من 31/3/2023 حتى 6/4/2023 تم الإفراج عن 210 آلاف طن من الذرة وفول الصويا بقيمة 97 مليون دولار بزيادة 50 ألف طن عن الأسبوع الماضي.

الإفراج شمل 162 ألف طن من الذرة بقيمة 59 مليون دولار

ولفت إلى أن الإفراج شمل 162 ألف طن من الذرة بقيمة 59 مليون دولار و47 ألف طن من فول الصويا بقيمة 35 مليون دولار وأيضا إضافات إعلاف بـ 3 مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر2022 حتى 6 أبريل 2023، نحو 3.756 مليون طن بينهم 2.702 مليون طن ذرة، 1.054 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1.850 مليار دولار.

وأكد «القصير»، أن الإفراج يستهدف توفير كميات من الذرة والصويا في الاسواق وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.