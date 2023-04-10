«الشباب» تُطلق حلقات المراجعة النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية

تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تُطلق وزارة الشباب والرياضة، اليوم، أولي حلقات المراجعات النهائية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، في الرابعة مساءً، عبر البوابة الإلكترونية للوزارة «بوابة مصر للشباب والرياضة»، والصفحة الرسمية «فيس بوك»، على مدار ساعتين يوميًا حتى نهاية مايو المقبل 2023، من خلال الرابط التالي: https://www.emys.gov.eg/ar

مشروع القوافل التعليمية المجانية

يأتي ذلك ضمن خُطة الوزارة لتنفيذ مشروع القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية هذا العام 2023 بقري المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومحافظات صعيد مصر والحدودية، تحت شعار «الجمهورية الجديدة.. العلم والعمل».

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أهمية تنظيم القوافل التعليمية والمراجعات النهائية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية للعام العاشر على التوالي، لدورها البارز في الحد من الدروس الخصوصية، ورفع العبء عن كاهل المواطنين والطلاب، وتقديم خدمة تعليمية مجانية للطلاب.

أحد المشروعات التي حققت نجاحًا ملموساً

وثمّن «صبحي»، في بيان صحفي، على النهج الذي تتبعه الوزارة مع الجهات الشريكة وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية، لتعزيز استدامة مشروع القوافل التعليمية، لأنه يعد من أحد المشروعات التي حققت نجاحًا ملموساً على أرض الواقع من خلال مساهمتها في الأعوام الماضية بمد الطلاب بالعلم والمعرفة والأفكار الصحيحة حول العديد من الموضوعات.