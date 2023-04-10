محافظ الإسماعيلية: حملات مكثفة لإزالة التعديات على أراضي الدولة

قال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إنه يتم استهداف حالات التعدي على أملاك وأراضي الدولة في الفترة الحالية بحملات مكثفة لاستعادة الأراضي والوقوف أمام التعديات.

وأضاف «بشارة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه على مدار الأسبوع الماضي ومع انطلاق الأسبوع الجاري، وجه مركز الإسماعيلية حملات على عدة مناطق نجحت في ضبط حالات بناء على أراضي وأملاك الدولة.

وأكد أنه في قرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدٍّ بالبناء بدون ترخيص على أرض زراعية، عبارة عن منزل بالطوب الأبيض على مساحة 90 مترا بمنطقة العطاونة بأبوعطوة التابعة لقرية نفيشة، وتمت الإزالة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية.

إزالة تعديات في مركز القنطرة غرب

وقال محافظ الإسماعيلية، إنه تم إزالة حالة تعدي بالبناء دون ترخيص على أرض زراعية في مركز ومدينة القنطرة غرب بنطاق قرية الرياح، بتنفيذ إزالة فورية لحالة بناء من الطوب الأبيض بمنطقة الكفاح.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ حملة أخرى في نطاق قرية نفيشة الأسبوع الماضي نجت في إزالة فورية لحالة تعدي بالبناء بدون ترخيص، عبارة عن منزل غير مكتمل بالطوب الأحمر على مساحة 80 مترا.

بشارة: الحملات مستمرة ولن تتوقف

وأكد محافظ الإسماعيلية أن حملات الإزالة مستمرة ولن تتوقف، وأنه سيتم التصدي الفوري لأي حالات تعدي على أي أراضي أو أملاك للدولة أو أي محاولة لاستخدامها بالمخالفة للقانون.