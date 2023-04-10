توزيع 600 كرتونة مواد غذائية على المستحقين في 6 قرى بالغربية

وزع مكتب مشروعات الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، 600 كرتونة مواد غذائية على غير القادرين بقرى شرشابة وميت المخلص وكفر الجزيرة وكفر السندية مركز زفتى وقريتي وطوخ ومنية طوخ مركز السنطة.

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الغربية وجمعية الأورمان، وانطلاقًا من حرص واهتمام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

توزيع كراتين مواد غذائية

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن توزيع كراتين المواد الغذائية جاء في إطار حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة بمناسبة الأيام المباركة لشهر رمضان المبارك وتشجيعاً للجهود المبذولة للدعم والتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن توزيع الكراتين تم تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وبالتعاون مع جمعية النجاة الخيرية، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

توزيع لحوم على المستحقين

وأضاف أن استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنوات السابقة، حيث سيتم بجانب توزيع كراتين المواد الغذائية، توزيع لحوم على الأسر غير القادرة، حيث تسعى جمعية الأورمان إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول إليها.