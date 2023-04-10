شيخ الأزهر عبر الناس: الطلاق ضرورة إذا كان أخف الضررين وأهون الشرين

قال الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، إن الشريعة الإسلامية تتخذ اتجاه التضييق في مسألة الطلاق، وأنها حين تلجأ إلى الطلاق كحل فإنها تلجأ إليه بحسبانه ضرورة من الضرورات ومن باب آخر الدواء بالكي، وذلك حينما يشكل الطلاق أخف الضررين وأهون الشرين.

الطيب: حالة لا تنضبط لاختلافها من زوج لأخر وزوجه لأخرى

وأضاف «الطيب» خلال حديثه عن «فوضي الطلاق»، والمذاع على قناة الناس، أنه إذا أصبحت العشرة بين الزوج وزوجته من هذا النوع الذي لا يحتمل ولا يطاق أو حتى مما يصعب احتماله، وهي حالة لا تنضبط لاختلافها من زوج لآخر وزوجة لأخرى، فمثلا هناك زوجة لا تسمح كرامتها التي تكونت لديها خلال نشأتها وتربيتها في أسرتها أن ترى نفسها كما مهملا، ثم تعامل من زوجها كما تعامل قطعة الأثاث في المنزل، وينظر زوجها إليها وأولادها على كونهم قدر فرض عليهم، وتعيش حالة دائمة من الإرهاق النفسي، فمثل هذه الزوجة لا يمكن أن تفرض عليها أي شريعة من الشرائع حياة قاسية قد تؤدي بها إلى أمراض عصبية ونفسية لا طاقة لها بها.

المجتمع قائم على 3 محاور

وفند شيخ الأزهر الشريف: «القرآن الكريم الذي تنبني عليه الشريعة وأحكامها صريح وواضح في التنبيه على أن الزواج الذي هو مشروع الأسرة والمجتمع قائم على 3 محاور، أولها السكن والألف والتضام والميل، والمحور الثاني هو المودة والرحمة، والمحور الثالث هو الشفقة التي تقتضي التعاون والتفاهم والمبادرة بالصفح ونسيان الأساءة وعطف القلوب بعضها على بعض».