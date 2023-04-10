أماكن للسفر بأسعار منخفضة في القاهرة والمحافظات.. «على قد الإيد»

ينتظر المواطنون عيد الفطر للاستمتاع بالإجازة التي حددتها الحكومة بـ6 أيام تبدأ من يوم 20 إلى 25 أبريل، في جو أسري ممتع أو مع الأصدقاء للسفر داخل وخارج القاهرة، قبيل امتحانات نهاية العام الدراسي.

وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» أبرز الأماكن التي يمكن زيارتها في إجازة عيد الفطر بأسعار «على قد الإيد».

فسحة على قد الإيد خلال إجازة العيد في القاهرة

- من بين الأماكن التي يمكن زيارتها في القاهرة بأسعار بسيطة، برج القاهرة، وتذكرته لا تتجاوز 55 جنيهًا للشخص الواحد.

- مركب في النيل ضمن مجموعة من الزوار والاستمتاع ببهجة الأغاني الشعبية والأنوار الصاخبة، تكلفتها 10 جنيهات للشخص الواحد.

- شارع المعز، يقع في قلب القاهرة الفاطمية، وهو من أفضل المواقع السياحية ويفضل زيارته في رمضان حيث يحفل بأجواء الشهر الكريم، ودخوله بالمجان.

- المتحف المصري من أهم المناطق السياحية التي يقبل عليها المواطنون، حيث يضم ما يقرب من 150 ألف قطعة أثرية من العصر الفرعوني والروماني واليوناني، ويبلغ سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.

- التنزه في محيط ميدان التحرير عقب تجديده للاستمتاع بجمال القاهرة الخديوية ويمكن التمشية على كورنيش النيل أو التسوق من محلات وسط البلد.

- ممشى أهل مصر المطل على النيل مباشرة وهو قطعة من أوروبا في مصر بالقرب من عمارات البنك الأهلى المصري، دخول الطابق العلوي بالمجان بينما الطابق السفلي المطل على النيل مباشرة تذكرته لا تتجاوز 20 جنيها.

فسحة على قد الإيد في الشرقية خلال إجازة العيد

- ممشى الزقازيق يمتد من أمام مبنى ديوان محافظة الشرقية، ولا يحتاج الأهالي إلى دفع أي رسوم، ويمكنهم التنزه والجلوس على كورنيش بحر مويس للاستمتاع بالأجواء الربيعية والهواء خلال إجازة عيد الفطر.

- نادي الأمل للعائلات، ويضم متنزهات وحدائق ومقاعد لجلوس المواطنين وألعابا للأطفال، ومقام على مساحة 2000 متر، وحاويات متحركة قابلة للفك والتركيب لتقديم خدمات الوجبات السريعة والمشروبات للمترددين والزائرين من المواطنين.

- الحديقة العامة بمدينة الزقازيق وسعر دخولها 2 جنيه، ويوجد بها ألعاب للأطفال بمبالغ بسيطة واستراحات الجلوس، وقضاء أوقات ممتعة.

فسحة على قد الإيد في سوهاج خلال إجازة العيد

- ممشى أهل سوهاج، ويضم كافيهات ومطاعم ومنطقة لألعاب الأطفال ومقاعد أسرية وممشى للدراجات وهو على الكورنيش الشرقي للنيل.

- حدائق سوهاج المجانية وتشمل حديقة الطفل والحديقة المتحفية وكورنيش سوهاج والاستاد الرياضي.

استاد سوهاج الرياضي: يضم استاد سوهاج الرياضي متنزهات وحدائق وأماكن لركوب الدراجات والمشى مع منطقة ألعاب للأطفال.