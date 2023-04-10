الموقف القانوني لجعفر العمدة بعد القبض عليه بالهيروين.. العقوبة تصل للإعدام

مشاهد مثيرة في مسلسل جعفر العمدة الذي يؤدي دوره الفنان محمد رمضان، تجذب انتباه المشاهدين ورواد التواصل الاجتماعي، شهدتها الحلقة 19 إذ ألقي القبض على جعفر العمدة بمطارالقاهرة بتهمة حيازة كمية من مخدر الهيروين.

حبس جعفر العمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات

ظهر الفنان محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة بحلقة اليوم جالسا أمام النيابة العامة للتحقيق في قضية الإتجار بالهيروين، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليلها، كما وزنت كمية الهروين المضبوطة بحوزته وقدرت بـ234 جراما.

محام يكشف العقوبة المتوقعة على جعفر العمدة

تستعرض «الوطن» الموقف القانوني المتوقع لجعفر العمدة في قضية الإتجار بالمخدرات:

أوضح المحامي مصطفى عيد رماح، أن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها ومحاولة تهريبها من دولة لأخرى تلعب دورا في صدور العقوبة على التجار والمتعاطين، وعقوبة تجارة الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، تختلف عن تجارة الأقراص المخدرة مثل الترامادول وغيره، وفي كثير من الأحيان لا تصل العقوبة بهذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

وقال الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن»، إن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الإتجار في المواد المخدرة بالسجن بدءا من المشدد 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأشار إلى أن المادة رقم 34 في قانون العقوبات نصت على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.