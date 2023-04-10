أماكن استخراج برنت تأميني بالفيوم 2023 والأوراق المطلوبة، تأتي على رأس أولويات الكثيرين نظرًا لأهمية البرنت التأميني، حيث أنّه ورقة رسمية يتم استخراجها من مكتب التأمينات التابع له محل سكن الشخص الراغب في استخراجها، ويتم استخدامها في عدة مصالح حكومية أبرزها الحصول على كعب عمل، أو تقديمها إلى جهة العمل خصوصًا في حالة إجراءات التعيين أو استكمال أوراق التأمينات.

وتستعرض «الوطن» أماكن استخراج برنت تأميني بالفيوم 2023 والأوراق المطلوبة في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان، فضلًا عن خطوات معرفة الرقم التأميني من المنزل بالتليفون أو استخراج برنت تأميني 2023 اونلاين.

أماكن استخراج برنت تأميني بالفيوم 2023

ويبلغ عدد أماكن استخراج برنت تأميني بالفيوم 2023 نحو 10 مكاتب موزعة في مدينة الفيوم، ومختلف المراكز، لتمكين كل شخص من استخراج البرنت التأميني في المكتب الأقرب والتابع له محل سكنه وتضم الأماكن الآتية:

مكتب تأمينات مجمع المصالح الحكومية الدور 2 وسط البلد بمدينة الفيوم. مكتب التأمينات الاجتماعية في عمارة التأمينات بالمسلة. مكتب التأمينات الاجتماعية بجوار مكتب البريد في حي الجون. مساكن التعاونيات وسط البلد الفيوم بجوار المدينة الجامعية للطالبات. مكتب التأمينات الاجتماعية في سنورس. مكتب التأمينات الاجتماعية في مدينة إطسا. مكتب التأمينات الاجتماعية في مدينة أبشواي. مكتب التأمينات الاجتماعية في مدينة يوسف الصديق. مكتب التأمينات الاجتماعية في مدينة طامية. مكتب التأمينات الاجتماعية في مدينة الفيوم الجديدة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج برنت تأميني

وفيما يخص الأوراق المطلوبة لاستخراج برنت تأميني 2023 لأول مرة أو عدة مرات فإنّها تتمثل في شهادة ميلاد بالرقم القومي فقط.

استخراج برنت تأميني اونلاين

وحول كيفية استخراج برنت تأميني اونلاين فإنّها تتم من خلال عدة خطوات بسيطة كالتالي:

الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال الضغط هنـــــــــا. اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي. اضغط على بدء الخدمة. إدخال البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي والاسم الأول للأم. النقر على عبارة «لست روبوت». اضغط على عبار «إرسال طلب» وسيظهر الرقم التأميني.

تكلفة استخراج برنت تأمينات

ويمكن استخراج برنت تأمينات أول مرة ومعرفة الرقم التأميني من المنزل من خلال الإتصال برقم محمول 16217، بينما تبلغ تكلفة استخراج برنت تأمينات مجانًا بدون دفع أية مبالغ مالية.