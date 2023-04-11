مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 19.. أحمد مكي يكشف تفاصيل إطلالته على الهواء

كشف حزلقوم الذي يجسد دوره الفنان أحمد مكي، خلال مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 19، تفاصيل إطلالته الغريبة التي ظهر بها في برنامج الإعلامي إبراهيم فايق، وذلك بعد عودته قرية المزاريطة.

أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 19

وكشف حزلقوم تفاصيل إطلالته خلال استضافته في البرنامج الرياضي الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، إذ ارتدى بدلة بيضاء اللون مليئة برسومات السيارات، وقال خلال البرنامج، إنّ إطلالته مستوحاة من طريق صلاح سالم، وبالأخص كوبري الفنجري، مؤكدًا أنّ هزيمة فريقه لكرة القدم في مباراة مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 18، كانت بسبب أنّ الحكم تقاضى رشوة من الفريق المنافس، لذلك حكم لصالحه، ولكنه لن يترك الأمر بهذه السهولة.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل الكبير أوي 7، يشارك فيه عدد من نجوم الكوميديا؛ أبرزهم: أحمد مكي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل، كما ضم مجموعة من ضيوف الشرف، أبرزهم أحمد السقا الذي ظهر بشخصيته الحقيقية، علاء مرسي وجسد دور مريض نفسي، الراقصة البرازيلية لورديانا، نور اللبنانية في دور استشاري علاقات زوجية، محمد محمود، أوتاكا ومحمد توب.