4 آلاف شخص يتجمعون على أكبر مائدة إفطار رمضاني بـالشيخ زايد.. صور

عرض برنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلامي باسم طبانة، تقريرًا عن أكبر مائدة إفطار أمس لأهالي الشيخ زايد، والتي ضمت ما يزيد عن 4 آلاف شخص، في أجواء من البهجة والسعادة.

وقال أحد المنظمين إن الفكرة جاءت مع بداية شهر رمضان المبارك، بإقامة حفل إفطار جماعي لأهالي الشيخ زايد، إضافة للمجتمع المدني، لافتًا إلى أنه تم دعوة كل سكان منطقة الشيخ زايد لمائدة الإفطار، ليجمعهم فطور رمضان بمكان واحد، تحت مظلة واحدة يسودها الحب والتفاهم والمودة، معربًا عن سعدته بنجاح اليوم.

وقال أحد المنظمين إن الإفطار الجماعي بالشيخ زايد اتسم بالتعاون والمشاركة وعنوان للحب والمودة، مشيرًا إلى أن اليوم شهد العديد من الفعاليات الاحتفالية، سواء الدينية أو الاجتماعية، إضافة لوجود بعض الأنشطة الفنية، فضلًا عن تكريم لحفظة القرآن الكريم.