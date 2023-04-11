انطلاق 7 مبادرات في القليوبية للتوعية بخطورة تعاطي المخدرات «صور»

انطلقت أعمال 7 مبادرات بنطاق شرق وغرب مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، واستهدفت 5000 من المارة والمواطنين، وتوزيع 4000 بوستر، للتوعية ضد التعاطي والادمان ومخاطر التدخين تحت شعار «انت أقوى من المخدرات»، من خلال حملات التوعية لمواجهة ظاهرة التدخين والتعاطي والإدمان بالتنسيق مع صندوق علاج ومكافحه الإدمان.

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أن الحملات تأتي ضمن أعمال متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الادمان وقائيا وعلاجيا وقانونيا، من خلال تنفيذ سلسلة من الحملات التوعوية، بهدف رفع الوعي بمخاطر إدمان وتعاطي وإدمان المواد المخدرة بين كل فئات المجتمع.

تنفيذ 7 مبادرات ميدانية

وقالت الدكتورة هبه البيلي مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة، إنه في اطار تفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، قامت وحدة السكان بمحافظة الدقهلية ومن خلال التنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، فقد تم تنظيم عدد 7 مبادرات ميدانية بهدف رفع الوعى بمخاطر تعاطى وادمان المواد المخدرة بين كافه فئات المجتمع تحت شعار «أنت أقوى من المخدرات».