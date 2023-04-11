القبض على 5 إرهابيين في بغداد ونينوى والأنبار وصلاح الدين بالعراق

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم، القبض على 5 إرهابيين في بغداد ونينوى والأنبار وصلاح الدين.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أنّه تم القبض على الإرهابيين الخمسة المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب، في قضاء الشرقاط وتلكيف وجزيرة الرمادي ومنطقة عكركوف، وقد تم تسليمهم إلى جهات الطلب ميدانيا وأصوليا.

من ناحية أخرى، أعلنت المديرية العامة لـ الاستخبارات العراقية، إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة بابل الواقعة جنوب العاصمة بغداد.

وأوضحت المديرية أنّ قوة أمنية مشتركة من مفارز الاستخبارات بوزارة الدفاع وأمن محافظة بابل تمكنت خلال عملية نوعية دقيقة من القبض على أحد عناصر عصابات داعش الارهابية بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

وأشار البيان إلى أنّ عملية القبض جاءت من خلال كمين محكم بعد استدراجه من محافظة بغداد والقبض عليه داخل محافظة بابل، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى الجهات المختصة حتى ينال جزاءه العادل.