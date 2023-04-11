أسعار رحلات عمرة شهر شوال.. اعرف خطوات التأكد من صحة الباركود

مع قرب نهاية شهر رمضان المبارك، يبدأ الحديث عن أسعار رحلات عمرة شهر شوال والبرامج المختلفة بها وفق رغبات المعتمرين وما يناسبهم، وتسارع شركات السياحة طرح العديد من العروض في موسم العمرة 2023 وما يوافق عام 1444 هـجرية.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار رحلات عمرة شهر شوال، وفق باسل السيسي عضو غرفة السياحة في حديثه لبوابة الوطن.

أسعار رحلات عمرة شهر شوال

وقال باسل، إنّ أسعار رحلات عمرة شهر شوال، تختلف وفق كل برنامج وإضافة المميزات، فهي تبدأ من 25 ألف وتزداد وفق إضافة اختيار المكان بالقرب من الحرم وعدد أيام الرحلة وعدد الوجبات وغيرها.

طرق الحصول على تصريح العمرة من تطبيق توكلنا

يمكن الحصول على تصريح العمرة من تطبيق توكلنا، عن طريق تحميله على الهاتف المحمول من خلال الضغط هنا.

2- اختر الخدمات.

3- انقر على خيار إصدار التصاريح من خدمات الحج والعمرة.

4– حدد نوع التصريح.

4– اكتب اسمك أو اسم التابع أو المكفول أو المرافق.

5– حدد التاريخ والوقت.

6– اختر نفطة التجمع ومدينة القدوم.

7– اضغط بالموافقة على الإقرار.

8– سيظر لك تصريح العمرة.

ويمكنك التأكد من صحة باركود العمرة خلال شهر شوال عبر البوابة المصرية للعمرة، عن طريق الدخول إلى موقع البوابة المصرية للعمرة.

- انقر على خدمة الاستعلام.

- إدخال رقم الجواز أو الرقم القومي، والضغط على عبارة بحث جديد.

- سيظهر نتيجة الطلب سواء حصل على التأشيرة مضاف إليها الباركود أم لا.