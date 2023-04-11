«قومي المرأة»: تدريب سيدات الدقهلية على إدارة المطابخ الكبرى وإعداد الولائم

نظم المجلس القومي للمرأة بالدقهلية برئاسة الدكتورة أمينة إبراهيم شلبي، مقررة الفرع، اليوم الثلاثاء، برنامج تدريبي يهدف إلى تدريب السيدات على كيفية إدارة المطابخ الكبرى وإعداد الولائم وإنتاج الوجبات الجاهزة ليصبحن طاهيات محترفات كنواة لمشروع صغير تحت عنوان «مطبخ المصرية» وذلك بقري حياة كريمة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

30 سيدة مستهدفة في تدريب مطبخ المصرية

وأكد المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، في بيان صحفي، أن «مطبخ المصرية» استهدف قرية منشأه ناصر مركز شربين بمحافظة الدقهلية بإجمالي عدد 30 سيدة مستهدفة وعدد 120 وجبه حيث تتلقى السيدات تدريبا على كيفية إدارة وتنفيذ مشاريع صغيره كمشروع تجهيز الوجبات والولائم قدمت لهم التدريب الدكتورة دينا سلام عضو المجلس القومي للمرأة بالدقهلية.

توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات

وأوضح أن «مطبخ المصرية» هو مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجا كأحد كمخرجات هذا التدريب.

طرق التخطيط وطلب واعداد وتجهيز الاغذية للولائم

وجري تدريبهم على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة للتعرف علي طرق التخطيط وطلب واعداد وتجهيز الاغذية للولائم الكبرى و الوجبات الجاهزة و طرق حساب الكميات الاقتصادية و الالتزام بمعايير جودة الغذاء و التخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ.