مصرع شاب وإصابة والده وشقيقه في حريق شقة سكنية بالسويس

لقي شخص مصرعه وأصيب شقيقه ووالده في حريق وحدة سكنية بمدينة التوفيقية التابعة لحي عتاقة بالسويس، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

حريق شقة سكنية

وكانت غرفة الحماية المدنية بمحافظة السويس تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق في شقة بالدور الثالث بعمارة سكنية بمنطقة التوفيقية البيضاء، ودفعت الحماية المدنية تحت إشراف العميد وليد عثمان، بسيارتي إطفاء إلى موقع الحريق، وسيطر رجل الإطفاء على الحريق قبل امتداده للوحدات المجاورة.

كما وجه الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق الإسعاف في محافظة السويس، بسيارتين لمكان الحريق لتقديم التأمين الطبي ونقل المصابين إلى مستشفى السويس العام بعد تقديم التأمين الطبي لهما.

مصرع شخص وإصابة آخرين

وقال مصدر طبي بمستشفى السويس العام، إن الحريق أسفر عن مصرع كريم شعبان جاد الكريم سعدي، 21 عامًا، إذ فقد الوعي نتيجة دخان الحريق وطالته النيران، وأصيب والده شعبان، 58 عامًا، بحروق في الوجه والكفين من الدرجة الثانية، كما أصيب شقيقة أحمد، 22 عامًا، بحروق بالوجه من الدرجة الأولى.

وأفادت المعاينة المبدئية أن سبب الحريق ماس كهربائي تسبب في اشتعال النيران بالأثاث وامتد للغرفة المطلة على الشارع.