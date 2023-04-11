كيف تحصل على 100 ألف جنيه من شهادة الخير بالبنك الزراعي المصري؟

تمثل شهادات الادخار أهمية كبيرة بين عملاء البنوك، باعتبارها وعاء ادخاريا أكثر أمانًا لاستثمار مدخراتهم، بعد رفع أسعار الفائدة الفترة الأخيرة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، مميزات شهادة الخير من البنك الزراعي المصري، وكيفية تحقيق 100 ألف جنيه أرباح من الشهادة.

كان البنك الزراعي المصري، طرح شهادة ادخار ثلاثية جديدة تسمى شهادة «الخير» بعائد مرتفع يصل إلى 19.5% سنويًا، و19% سنويًا ويصرف شهريًا.

مميزات شهادة «الخير» من البنك الزراعي المصري

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه.

- الفائدة على الشهادة: 19% تصرف شهريًا و 19.5% تصرف سنويًا.

كيفية تحقيق 100 ألف جنيه أرباح من شهادة الخير

عند استثمار مبلغ قيمته 260 ألف جنيه في شهادات الخير من البنك الزراعي المصري، بعائد 19% تكون الأرباح المحققة هي 49.4 ألف جنيه بنهاية المدة، ما قيمته 4116 ألف جنيه في الشهر.

عند استثمار مبلغ قيمته 260 ألف جنيه في شهادات الخير من البنك الزراعي المصري، بعائد 19.5% تكون الأرباح المحققة هي 50.7 ألف جنيه بنهاية المدة، ما قيمته 4225 ألف جنيه في الشهر.