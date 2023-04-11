لماذا حاول زوج عروس أكتوبر إفاقتها بعد طعنها بالسكين؟.. الاعترافات تكشف السبب

عصفت الخلافات الزوجية بحياة الممرضة فاطمة سليمان بعد أشهر قليلة من الزواج، ماتت العروس بطعنة في القلب سددها لها رفيق دربها ليتفرق العروسان إلى الأبد، تحقيقات موسعة تجريها النيابة العامة في واقعة مقتل «عروس أكتوبر»، وبينت أن الزوج المتهم شرح تفاصيل الجريمة خلال جلسة تحقيق جديدة ظهر اليوم وأنه أمسك السكين وطعن زوجته عندما كانت تهدد بإنهاء حياتها بنفسها لكنه خطف منها السكين وطعنها وعندما سقطت غارقة في دمائها كان يحاول إفاقتها معتقدًا أنها لم تفارق الحياة.

المتهم بقتل عروس أكتوبر يعترف بجريمته

وأضاف المتهم بقتل زوجته عروس أكتوبر أمام جهات التحقيق، التي نسبت إليه تهمة القتل العمد، أن الجريمة حدثت دون تخطيط مسبق ما يوضح غياب نية العمد في القتل وأن ما حدث كان مشاجرة داخل المطبخ بين الزوج وزوجته في مسكن الزوجية بأكتوبر وبعد أن طعن الزوجة بالسكين أسرع إلى نقلها إلى المستشفى بمعاونة والده لكنها ماتت قبل إسعافها، وواجهت النيابة المتهم بتحريات المباحث التي أكدت تعمد المتهم تنفيذ الجريمة وقررت حبسه لمدة 15 يومًا بتهمة القتل العمد.

السكين المستخدم في الجريمة

اقتادت جهات التحقيق المتهم بقتل عروس أكتوبر إلى مسرح الجريمة وأجرى المتهم تمثيلًا للجريمة في حضور النيابة العامة وفريق البحث الجنائي وشرح المتهم تفاصيل الواقعة وتحفظت النيابة على السكين المستخدم في الجريمة وأرسلته إلى الأدلة الجنائية لفحصه وبيان حالته الفنية.

العقوبة القانونية المتوقعة

وشرح الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله، المحامي بالنقض، تفاصيل جريمة قتل عروس أكتوبر على يد زوجها بقوله إن مواد القانون توضح العقوبة :«تقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة».