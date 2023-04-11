إصابة 4 أشخاص في حادثي سير على طرق بني سويف

أصيب 4 أشخاص إثر وقوع حادثي سير على طريق «مصر ـ أسوان» الزراعي بدائرة مركز بني سويف، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة نارية ببني سويف

في الحادث الأول تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ عن وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق «مصر ـ أسوان» الزراعي، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف، إلى موقع الحادث، وجرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

إصابة شخص في تصادم دراجتين ناريتين ببني سويف

وفي الحادث الثاني اصطدمت دراجتان ناريتان بالقرب من منطقة السحارة على طريق «مصر ـ أسوان» الزراعي في مركز بني سويف، ما أسفر عن إصابة شخص وجرى نقله إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصابين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.