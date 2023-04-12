جدو يتفاعل مع حلقة الكبير أوي ويشارك صورة مع «حزلقوم»

تفاعل محمد ناجي جدو لاعب النادي الأهلي السابق، مع الحلقة 20 من مسلسل الكبير أوي 7، التي شارك فيها كلاعب كرة قدم، ضمن الفريق الذي واجه فريق المزاريطة الذي يرعاه حزلقوم.

وشارك جدو صورة له مع اللاعبين، يظهر فيها حزلقوم الذي يؤدي دوره الفنان أحمد مكي، مستخدمًا هاشتاج «الكبير أوي7»، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

نجوم كرة القدم يشاركوا في الجزء السابع من الكبير أوي

وكان عدد من نجوم كرة القدم، حلوا ضيوفا في الحلقة 20 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع والذي يعرض يوميا على قناة أون، عقب أذان المغرب مباشرة.