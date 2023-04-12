«كلب» يعقر محاسب ومدرسة في الجيزة

أصيب محاسب ومدرسة بإصابات خطيرة نتيجة عقر «كلب» جارهما، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي المصل والعلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل إصابة شخصين بالجيزة

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد هانى شعراوي رئيس قطاع الشمال يفيد بحضور «شريف، ح» مصاب 55 سنة، مقيم شارع التعمير بدائرة القسم مصاب بجرح وتهتك بالقدم، و«هبه الله، ح» 40 سنة، شقيقة الأول مصابة بقطع أصابع الإبهام وخدوش ومقيمة بذات العنوان، إلى القسم وقيامهم بعمل محضر ضد «محمد، ف» 37 سنة محاسب، ومقيم بذات العنوان، بتضررهم من قيام الكلب الخاص به بالتعدي عليهما، وإحداث إصابتهما حال دخولهما لحديقة العقار.

وألقى القبض على صاحب الكلب، وبمواجهته أمام المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة اعترف بملكيته للكلب مرتكب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.