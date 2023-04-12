مصرع شاب سقط من شرفة منزله في ظروف غامضة بحلوان

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض سقوط شاب من شرفة منزله ووفاته بمنطقة حلوان، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

كما قررت النيابة العامة أخذ عينات من المتوفي وإرسالهما للمعمل الكيمائي بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن المخدرات والسموم وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه

بداية البلاغ

تلقي مأمور قسم شرطة حلوان إخطارا من إحدى المستشفيات بوصول شاب مصاب بكسور ونزيف خارجي ووفاته بادعاء السقوط من علو، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 25 سنة.

وكشفت التحريات بأن الشاب سقط من شرفة منزله، وجار تكثيف الجهود للوقوف علي أسباب الواقعة ومعرفة إذا كانت توجد شبهه جنائية من عدمه، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.