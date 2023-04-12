القنوات الناقلة لمسلسل حرب بطولة أحمد السقا

ساعات تفصل الجمهور عن عرض أول حلقة من مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، بجانب عدد من نجوم الدراما المصرية محمد فراج، وأحمد سعيد عبدالغني، وسارة الشامي ومحمود البزاوي، المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداثه في 10 حلقات في إطار من التشويق والإثارة حول محاولات ضابط أمن وطني في القبض على إرهابي خطير يدعى «الظافر».

القنوات الناقلة لمسلسل حرب بطولة احمد السقا

تُعرض أولى حلقات مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، اليوم على قناة ON في تمام 9:00 مساءً، بينما تعرض الحلقة على قناة ON دراما في تمام الـ10:00 مساءً، وتعرض بعدها على منصة Watch IT الإلكترونية.

تفاصيل مسلسل حرب بطولة أحمد السقا

يجسد الفنان محمد فراج، خلال مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، دور ضابط بجهاز الأمن الوطني يدعى عمر الإمام، يخوض رحلة للقبض على قائد تنظيم إرهابي يدعى «الظافر» وهو أحمد السقا، والذي يحاول تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في مصر ولكنه يتعرض للملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية