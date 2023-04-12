القبض على المتهم بقتل طفل في قرية بالشرقية

تمكن رجال مباحث مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية، من القبض على شخص متهم بقتل طفل في قرية تل روزن، مستخدما شفرة حلاقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، يفيد مقتل طفل عمره 6 سنوات على يد شخص بقرية تل روزن، مستخدما في ذلك شفرة حلاقة.

خلافات بين المتهم ووالد الطفل

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية الى موقع الحادث، وتبين مقتل الطفل مازن وليد محمد حمدان، فيما أشارت التحريات الأولية أن الطفل توفى بشفرة حلاقة، وقال الأهالي بالقرية أن الطفل توفى على يد ابن عم والده المدعو «سعيد.ش»، لخلافات بينهما، ولاذ بالفرار.

ضبط المتهم

وكثف رجال مباحث مركز شرطة بلبيس جهود البحث عن الشخص المتهم، ونجحوا في إلقاء القبض عليه بعد محاولته الهرب، وتم احتجازه بمركز الشرطة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيقات المختصة التي تباشر شؤونها.