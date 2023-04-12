البرلمان يوافق على اتفاقية لتمويل توريد 23 قطارا للمرحلتين 3 و4 بالخط الثالث للمترو

وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق القرض التجاري المقدم من بنك الصادرات والواردات الكوري، وبنك كريدي أجريكول – كوريا، بقيمة 64 مليون و180 ألفا و900 يورو لاستكمال تمويل مشروع توريد 32 قطارًا للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة.

مجلس النواب

واستعرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، مثمّنا توجه الحكومة المصرية باتباع سياسة توطين صناعة عربات القطارات داخل جمهورية مصر العربية، وعدم الاكتفاء بالتوريد الخارجي من الجانب الكوري، من خلال تضمين بنود التعاقد مع شركة هيونداي الكورية قيام شركة سيماف التابعة للهيئة العربية للتصنيع بتجميع 10 قطارات.

وقال عابد، إنّ تنفيذ الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة سيؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى خدمة النقل، بوصفه حلقة الربط بين جميع مكونات شبكة النقل السككي بالجر الكهربائي شبكة مترو الأنفاق خطي - المونوريل – القطار الكهربائي الخفيف.

مترو الأنفاق

وأضاف عابد، خلال كلمته بجلسة مجلس النواب أنّ البدء في تشغيل المرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، سيكون له مردود إيجابي لتخفيف التكدس المروري علي الطرق باعتباره أول وسيلة نقل حضارية تمثل محورا عرضيا يربط بين شرق القاهرة وغربها، إضافة إلى دوره الفاعل في التيسير على العاملين في الوزارات عند الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنّ تشغيل مراحل الخط الثالث من مترو أنفاق القاهرة الكبرى، يستقطب فئات جديدة من المجتمع المصري، بما ينعكس على زيادة حجم الإيرادات التي تسهم في سداد أعباء القرض من عوائد التشغيل، والإسراع في الانتهاء من مشروع الخط الثالث لمترو القاهرة يتوافق مع توجه الدولة نحو التنفيذ مخطط النقل الأخضر الذي يتوافق مع التوجهات العالمية الرامية إلى تخفيف الانبعاثات الكربونية.

وأكد عابد، أنّ توريد الوحدات المتحركة جزء أساسي ورئيسي من مكونات المشروع، حيث سبق التعاقد مع شركة هيونداي روتيم الكورية بموجب العقد رقم 89/ مترو الخاص بتوريد 32 قطارا من الوحدات المتحركة للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، بقيمة إجمالية 317 مليونا و770 ألف يورو، إضافة إلى 640 مليون جنيه، تضمن توريد قطع الغيار و8 سنوات صيانة بعد فترة الضمان والتي تقدر بسنتين والممول من الخزانة العامة وقروض خارجية، قرض ميسر وقرض تجاري.

وأشار عابد، إلى أنّ القرض بمبلغ 64 مليون و180 ألف يورو، ينقسم إلى قرض مباشر من بنك التصدير والاستيراد الكوري بمبلغ 36 مليونا و668 ألف يورو بنسبة 60%، وقرض مضمون بمبلغ 28 مليونا و174 ألف يورو من بنك كريدي أجري كول – كوريا بنسبة 40%.

وفيما يخص القرض المباشر من بنك التصدير والاستيراد الكوري، فإنّ بنك التصدير والاستيراد الكوري يعتبر من الجهات التمويلية الدولية المستثناة من شرط التحكيم داخل مصر، طبقا لكتاب رئاسة الجمهورية رقم 13233 بتاريخ 9 ديسمبر 2019، والمتضمن موافقة رئيس الجمهورية على التوصية باستثناء مؤسسات وجهات التمويل الدولية لصعوبة قبول تغيير نماذج الإتفاقيات الخاصة بالقروض والمنح ذات الصلة.

كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2023 بشأن الخطابات المتبادلة بين مصر واليابان بقيمة 41 مليار ين ياباني لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق القاهرة الكبرى الشريحة الثانية الموقع في القاهرة بتاريخ 26-12-2022.