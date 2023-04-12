كشف تفاصيل فيديو الاعتداء على عجوز بمدينة نصر.. اتهامات متبادلة

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على «فيس بوك»، متضمناً تعدي أحد الأشخاص على سيدة عجوز بالسب، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول في القاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 أبريل الجاري، تبلغ من إحدى السيدات، مقيمة بمحل الواقعة، بتضررها من جارها مقيم بذات العنوان، لقيامه بالتعدي عليها بالسب بسبب خلافات الجيرة.

وفي وقتٍ لاحق حضر الأخير لديوان القسم، وأبلغ بتضرره من المُبلغة لقيامها بالتعدي عليه إثر معاتبته لها على إطعام الكلاب أمام العقار سكنهما، الأمر الذي يتسبب له بإزعاج.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.