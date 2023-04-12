مسلسل رسالة الإمام الحلقة 21.. قائد الجيش يقع أسيرا بين يدي الجروي

شهدت الحلقة 21 من مسلسل رسالة الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي أحداثا مثيرة حيث ذهب السري قائد الجيش لملاقاة الجروي قائد الشرطة في عهد الوالي المعزول العباس بن موسى، وذلك بعد عمليات كر وفر بين جنود الطرفين بسبب طلب الوالي المطلب حضور الجروي للفسطاط.

ودار حديث بين القائدين العسكريين على ضفاف النيل لكن الجروي كان قد عزم النية على خطف السري خلال تلك المواجهة وبالفعل نجح الجروي في أسر السري بمجرد انتهاء الحوار بينهما.

الحلقة 21 من مسلسل رسالة الإمام

تضمنت الحلقة 21 من مسلسل رسالة الإمام الشافعي لقاء بين أبو بشر والعباس بن موسى حيث كان وزيرا له قبل عزله والمشاركة في خلعه ليظل وزيرا للوالي المطلب وخلال اللقاء أظهر أبو البشر للعباسي ندمه على ما فعله ويهاديه بالتمر مدسوس به شيء غريب وسجادة للنوم.

ليذهب بعد ذلك أبو بشر إلى الوالي المطلب ويدور بينهما حديث وتنتهي الحلقة عند هذا المشهد.

الحلقة 22 من مسلسل رسالة الإمام

ومن المنتظر أن تكشف الحلقة 22 من مسلسل رسالة الإمام عن الشيء الغريب الذي دسه أبو البشر للعباسي في التمر.