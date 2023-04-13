إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب قبل قليل، 9 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في مصرف الخيري بنطاق مركز المحمودية في محافظة البحيرة، ونُقل المصابين إلى مستشفى المحمودية العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

انقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة المحمودية، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمصرف الخيري أمام قرية 6 ادكو بنطاق دائرة شرطة المركز، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة داخل مستشفى المحمودية العام، وحُرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة كل من « محمود ع.ش»، 50 سنة، و«خميس م.ا»، 25 سنة، و« رمضان ص.ف»، 21 سنة، و«أحمد خ.خ»، 32 سنة، و«محمد خ.ع»، 25 سنة، و«على م.ع»، 25 سنة، و«عمرو أ.ن»، 18 سنة، و«عاشور م.ع»، 48 سنة، و«أحمد ع.ا»، 22 سنة، جميعهم مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ومقيمين مركز المحمودية بمحافظة البحيرة.

ونقل المصابين جميعًا إلى مستشفى المحمودية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.