الفنانة شيري أشرف: أول يوم تصوير في «حضرة العمدة» الأصعب بالنسبة لي

قالت الفنانة الشابة شيري أشرف، إنّ تصوير اليوم الأول في مسلسل حضرة العمدة الذي تشارك فيه كان الأصعب بالنسبة لها، موضحة «كان في رهبة كبيرة، أنا بحفظ دايما بسرعة، لكن نسيت الكلام من كتر التوتر، لأني كنت هقف قدام نجوم زي روبي وبسمة».

وأضافت شيري خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي: «إتعاملت معاهم وحسسوني إني مش غريبة وإني واحدة منهم، وكان في طمأنينة كبيرة، في الأول تعبت أستاذ عادل أديب جدا، عيدنا كتير شوية لأني كنت بنسى».

شيري أشرف: عملت skip عشان أوصل لمشهد تسليم المذكرات

وحول تسليمها المذكرات الشخصية لروبي في المسلسل، قالت: «المشهد ده مكنتش وصلت له في الورق، لأني كنت أقرأ السيناريو كاملا حتى أعرف أبعاد شخصيتتي ومع من أتعامل، وبالتالي مكنتش لسه وصلت للورق، لكني عملت skip عشان أوصل للمشهد، وعندما منحتني مذكراتي كان ذلك شيئا رائعا للغاية».