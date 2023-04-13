أمريكا: تباطؤ سوق العمل وزيادة طلبات الإعانة بمقدار 11 ألفا في أسبوع

ارتفع عدد المتقدمين فى أمريكا، بطلبات جديدة، الأيام الماضية، من أجل الحصول على إعانات بطالة، حيث إنها أكثر من المتوقع خاصة مع تباطؤ ظروف سوق العمل التي تشهد تراجعا مع تقليل ارتفاع تكلفة الاقتراض للطلب في الاقتصاد.

تباطؤ سوق العمل وزيادة طلبات إعانة البطالة فى أمريكا

وصرحت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، بأن الطلبات الجديدة المقدمة زادت للمرة الأولى بشكل كبير، ونشرت السلطات الأمريكية بيانات عن المراجعات السنوية التي أظهرت أن طلبات إعانات البطالة الجديدة وصلت لأعلى مستوى هذا العام، حيث وصلت إلى 239 ألف طلب جديد مقابل توقعات بـ 232 ألف طلب وارتفاعًا من 228 ألف طلب المسجلة الأسبوع الماضي.

محاولات أمريكية للقضاء على البطالة

وفى السياق ذاته، أكد خبراء اقتصاد، أنه فى حال زيادة عدد الطلبات عن هذا الحد، فهذا يشير إلى تدهور سوق العمل في الولايات المتحدة، معربين عن أن الاقتصاد يحتاج إلى خلق ما يقرب من 100 ألف وظيفة شهريًا لمواكبة نمو عدد السكان في سن العمل.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، خلال شهر أبريل الجاري، أن اقتصاد البلاد قد أضاف 236 ألف وظيفة جديدة في شهر مارس الماضي، وذلك في محاولة لإصلاح السوق الأمريكية وتقليل عدد طلبات إعانة البطالة بالبلاد.

ويذكر أنه قد انخفض معدل نمو البطالة إلى 3.5% من 3.6% في شهر فبراير الماضي، وارتفع متوسط الأجر في الساعة إلى 0.3% في مارس الماضي، بعد أن ارتفع بنسبة تصل إلي 0.2% في فبراير الماضي، مما تسبب فى خفض نسبة الزيادة السنوية في الأجور إلى ما يقرب من 4.2% من 4.6% في فبراير، حيث إنها كانت لا تزال مرتفعة للغاية ولا تتناسب مع هدف التضخم الفيدرالي الذي يبلغ 2%.