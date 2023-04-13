اعترافات صادمة للمتهمين بقتل ابن عين شمس بطعنات قاتلة.. خلاف نهايته موت

منذ أيام نشبت خلافات بين زوجة «عامر» الشاب الأربعيني، وزوجة أحد أبناء عمومته، تدخل الأهالي وحاولوا إنهاء الخلاف بين الطرفين ولكن فشلت كل محاولات الصلح لينتهي الأمر بجريمة قتل، حيث سقط الشاب أرضًا جثة هامدة وغارقًا في دمائه، وتم إبلاغ رجال الشرطة والقبض على المتهمين وتم اقتيادهم إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة.

5 كاميرات في مسرح الجريمة

وعقب وقوع الجريمة وورود البلاغ إلى رجال الشرطة انتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة حيث الدماء تملأ المكان، وتمت مراجعة أكثر من 5 كاميرات موجودة بالقرب من مسرح الجريمة، حيث أوضحت كاميرات المراقبة كواليس الواقعة، كما استمع رجال الشرطة إلى شهادة شهود العيان حول الجريمة والتي بدورها كشفت تفاصيل ما حدث، وقام رجال الشرطة بالقبض على المتهمين واقتيادهم إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة، كما فرض رجال الشرطة كردونا أمنيا في محيط مسرح الجريمة لمنع اقتراب الأهالي ليقوم رجال الأدلة الجنائية بإجراء المعاينة.

اعترافات صادمة

كما أن جهات التحقيق انتقلت وناظرت جثمان المجني عليه، وتبين إصابته في منطقة الصدر والبطن بآلة حادة، وأجرت جهات التحقيق تحقيقات موسعة في الجريمة، حيث حضر المتهمون الثلاثة بارتكاب الجريمة للتحقيق معهم في حراسة أمنية مشددة، وخلال جلسة تحقيق استمرت أكثر من 4 ساعات اعترف خلالها المتهمون بتفاصيل جريمتهم الشنعاء وأنهم أنهوا حياة المجني عليه انتقامًا منه بعد أن تشاجرت زوجته مع زوجة أحد المتهمين الثلاثة، مشيرين إلى أنه في يوم الجريمة انعقدت جلسة صلح، وخلال الجلسة تجدد الخلاف مرة أخري ليقوم أحدهم بتوجيه طعنات قاتلة له في منطقة الصدر والبطن، ما أدى إلى مصرعه.

وأضاف المتهمون أنهم كانوا قد قرروا أن يقوموا بالتعدي عليه وتأديبه وذلك انتقامًا منه لتأييده زوجته في قيامها بالتعدي على زوجة أحدهم، وبعد انتهاء جلسة التحقيقات أمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، ونقل الجثة إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها.

أما عن العقوبة القانونية، فأوضح عبد الله محمد عبد الله، المحامي بالنقض، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن مواد القانون توضح العقوبة: «تقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة».