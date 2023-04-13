جداول امتحان الصفين الأول والثاني الإعدادي نهاية العام 2023 ببني سويف

استعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، لامتحانات نهاية العام الدراسي 20222/ 2023، بمرحلة النقل بالإعدادية، بالصفين الأول والثاني الإعدادي، حيث اعتمد محافظ بني سويف، جداول الأمتحانات.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي في بني سويف

وتبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادي في محافظة بني سويف يوم الاربعاء 10 مايو القادم وجاء الجدول كالتالي:

الأربعاء 10 مايو 2023: اللغة العربية والخط والإملاء.

الخميس 11 مايو 2023: الجبر والأحتمال

السبت: 13 مايو 2023: الدراسات الاجتماعية

السبت: 13 مايو 2023: الهندسة

الأحد: 14 مايو 2023: اللغة الأجنبية

الإثنين: 15 مايو 2023 : العلوم

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي في بني سويف

وتبدأ امتحانات الصف الثاني الإعدادي في محافظة بني سويف يوم الأربعاء 10 مايو القادم وجاء جدول الامتحانات كالتالي:

الأربعاء 10 مايو 2023: اللغة الأجنبية.

الخميس 11 مايو 2023: العلوم

السبت: 13 مايو 2023: الهندسة

السبت: 13 مايو 2023: الدراسات الاجتماعية

الأحد: 14 مايو 2023: الجبر والاحتمال

الإثنين: 15 مايو 2023 : اللغة العربية والخط والإملاء.

وعقد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اجتماعا مع مديري الإدارات والمراحل التعليمية وموجهي العموم، في حضور مدير التعليم العام ووكيل المديرية للتأكيد على مواصفات الورقة الامتحانية، وجاهزية المدارس لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي.