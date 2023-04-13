مسلسل رسالة الإمام الحلقة 22.. ما مصير السُري بعد سقوطه في يد الجروي؟

بدأت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 22، بسقوط السري والذي يلعب دوره الفنان حمزة العيلي في قبضة الجروي والذي يلعب دوره الفنان نضال الشافعي، بعد أن أوقعه في الخديعة المدبرة لها وفشل في ضمه إلى صفوف العباس قبل أن يدخل الفسطاط، وانتقلت الأحداث إلى المشهد الذي جمع بين السري والجروي، عندما ذهب الجروي السجن إليه.

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 22

وخلال أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 22، دار حوار بين السري والجروي، ووجه الجروي حديثه إلى السري قائلاً: ظننت أن اصطيادك سيكون أصعب من ذلك، فرد عليه السري: من السهل أن تقول ذلك وأنت بين رجالك، وطلب الجروي حينها من السري أن يعترف بهزيمته قائلا: "اعترف بالهزيمة مرة واحدة يا سرى، فهذه أول خصال الرجال.. تناول الطعام جيدا فسوف تعود إلى الفسطاط قريبا أسيرا بكل تأكيد. هذا كان طلب العباس ولا أستطيع أن أرفض طلبا لوالى البلاد. ولو كان الأمر بيدى لرحمتك من مشقة السفر وأنهيت الأمر هنا".

مسلسل رسالة الإمام

وشهد مسلسل رسالة الإمام الحلقة 22، تطورا كبير في الأحداث بعد اختفاء هند والتي تلعب دورها الفنانة سلمى أبو ضيف، خلال الحلقات السابقة بعد أن تفاجأ أهل الفسطاط بعقيل شقيق زوجها الراحل يتهم هند وعمر الذي يلعب دوره الفنان رامز أمير، بأنهم على علاقة، فاضحا أرمله أخيه أمام الناس وهو ما رفضه الإمام الشافعي الذي يجسد دوره الفنان القدير خالد النبوي، ودعاهم للاجتماع في المسجد والإستماع إلى الشهود للفصل في المسأله.