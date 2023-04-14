تحرير 52 محضرا وإعدام أغذية فاسدة في حملات تموينية بجنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الحملات الصحية والتموينية مستمرة على كل مدن المحافظة من رأس سدر وحتى طابا، لضبط ومراقبة الأسواق، في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأضاف المحافظ في تصريحات لـ«الوطن»، أنه كلف مديريات الصحة والتموين والطب البيطري بالقيام بحملات على المحال التجارية والمطاعم والأماكن التي تقدم أغذية ومشروبات للتأكد من سلامة المنتجات ومحاربة جشع التجار.

تحرير 52 محضرا

كما قال الدكتور عبد التواب عريضة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، شدد على ضرورة تكثيف حملات المرور على أماكن بيع الأغذية والمشروبات في ضوء الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك وأعياد الربيع.

وأوضح أن مديرية الصحة نظمت حملات مكثفة تحت إشراف الدكتور أحمد حسانين وكيل المديرية، ومصطفى خليل القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة الأغذية، وجرى المرور على بعض مدن جنوب سيناء وتحرير 52 محضرا متنوعا.

المرور على 40 منشأة

وأشار وكيل وزارة الصحة أن اللجنة المكبرة التي ضمت مشرفي ومفتشي الأغذية بمدن المحافظة، قامت بالمرور على 40 منشأة مختلفة، تم خلالها تحرير 29 محضر نظافة و23 محضر لعدم حمل شهادة صحية للمشتغلين بالأغذية بإجمالي 52 محضرا، كما تم إعدام 264 كيلوجراما من الأغذية الفاسدة، بينها كحك العيد وشعرية سريعة التحضير منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى إعدام 61 لتر مشروبات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما أكد «عبد التواب» لـ«الوطن»، أن حملات المرور على المنشآت المختلفة بكافة مدن المحافظة مستمرة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، لضمان تقديم غذاء صحي وآمن لكافة مواطني المحافظة.