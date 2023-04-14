أوكرانيا: مقتل وإصابة 11 مدنيا جراء قصف روسي على 102 بلدة خلال 24 ساعة

أعلن مركز الإعلام العسكري التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية قصفت 102 بلدة في 8 مناطق بأوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 8 آخرين.

قصف روسي على 102 بلدة خلال 24 ساعة

وذكر المركز - في بيان صحفي، نقلته وكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية الرسمية - أن الروس استخدموا أنواعا مختلفة من الأسلحة لشن الهجمات ضد أوكرانيا ومن بين ذلك قذائف الهاون والدبابات والمدفعية الثقيلة من طراز MLRS وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات والطائرات بدون طيار والطائرات التكتيكية، وجرى تأكيد الأضرار التي لحقت في 62 من مرافق البنية التحتية.