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الداعية أحمد الطلحي عبر قناة الناس: مجالسة العلماء لها أثر في تغيير السلوك الإنساني

كتب:

هاجر عمر
04:49 م | الجمعة 14 أبريل 2023
أحمد الصلحي الداعية الإسلامي

أحمد الصلحي الداعية الإسلامي

قال أحمد الطلحي الداعية الإسلامي، إن مجالسة العلماء لها فوائد وأسرار لا تنكر، ولها من الأهمية مكانة عظيمة في حياة الإنسان لأثرها في تغيير السلوك الإنساني، واكتساب أنوار محمدية نورانية من كل عالم مفلح إلى عالم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأضاف الطلحي في حديثه على قناة الناس، أن التعرف على العلماء والتزاور معهم للاستفادة منهم ومن أخلاقهم الحسنة يجعل الإنسان في صحبة صالحة في هذه الدنيا، مشيرًا إلى قوله تعالى في كتابه الكريم (قَالَ لَهُۥ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا).

الصحبة الصالحة هي خير معين على الاستقامة والالتزام

وأكد الداعية الإسلامي أن الصحبة الصالحة هي خير معين على الإستقامة والالتزام وخير سبيل لدوام التذكير بأوامر الله تعالى ونواهيه والرغبة فيما أمر الله تعالى به من الطاعة بمجالسة ومصاحبة الأخيال، مشيرًا إلى قوله تعالى في كتابه الكريم (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا).

 

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