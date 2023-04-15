انتهاء الغلق الجزئي لطريق الواحات اليوم

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة انتهاء اليوم السبت الغلق الجزئي لطريق الواحات وتحديداً أمام محطة وقود «شيل أوت» بجوار «حدائق الأهرام» في الاتجاه القادم من جهة طريق الفيوم، وفي اتجاه مدينة 6 أكتوبر.

تنفيذ أعمال حفر توصيل خط صرف مياه الأمطار

وكانت الإدارة العامة لمرور الجيزة أعلنت الغلق الجزئي لطريق الواحات من أجل تنفيذ أعمال حفر توصيل خط صرف مياه الأمطار على يومين أمس الجمعة واليوم السبت، على أن تبدأ الأعمال اليوم من الساعة 12 صباحاً وتنتهي تماماً الساعة 5 صباحاً.

لوحات إرشادية وتحذيرية على الطريق

وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنها قامت بالتنسيق مع الشركة المختصة بتنفيذ الأعمال من أجل وضع لوحات إرشادية وتحذيرية على الطريق في محيط تنفيذ أعمال حفر توصيل خط صرف مياه الأمطار، بهدف الحفاظ على أمن وسلامة جميع المواطنين.

تعيين خدمات مرورية

وأضافت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنها عينت مختلف الخدمات المرورية اللازمة من أجل تسيير الحركة المرورية في المنطقة.