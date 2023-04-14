إجابات رسمية لأهم 5 أسئلة تشغل بال المصريين.. أبرزها موعد طرح شقق رخيصة

يتساءل العديد من جموع الشعب المصري، في الفترة الحالية، عن الكثير من الأمور الحياتية التي تهمهم، في تلك الآونة، من موعد لطرح شقق وأراضٍ بأسعار مخفضة، وعدد أيام إجازة العيد، وموعد عيد تحرير سيناء، والمبادرة الرئاسية للكشف عن سرطان البروستاتا والقولون والرئة وعنق الرحم، وموعد صرف الدعم النقدي لتكافل وكرامة بزيادة 25%.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، الإجابات الرسمية لأبرز خمسة أسئلة تدور في أذهان المصريين في تلك الفترة.

1- ما موعد شقق بأسعار مخفضة؟

قال اللواء وليد فاروق سعيد البارودي، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، في مؤتمر صحفي مع محرري الإسكان، إنه سيتم طرح وحات سكنية جديدة بأقل تكلفة ممكنة، بعد عيد الفطر المبارك 2023، بأفضل الأماكن في القاهرة، والمحافظات المختلفة، مؤكدًا أنها ستكون بأسعار تنافسية، مع وجود تسهيلات في عمليات السداد.

2- ما موعد صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بزيادة 25%؟

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن بدء صرف زيادة تكافل وكرامة بالنسبة التي تم إقرارها 25%، ستكون في يوم السبت الموافق 15 من إبريل الجاري لعام 2023، وذلك من القرارات المهمة التي سيتم تطبيقها غدًا قبل إجازة العيد، من خلال البنوك أو ماكينات الصرافة الآلية.

3- متى ستبدأ المبادرة الرئاسية الجديدة للكشف عن 4 أورام سرطانية؟

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، من خلال مؤتمر صحفي في المعهد القومي للكبد، عن استعدادات الوزارة في الفترة الحالية، لإطلاق المبادرة الرئاسية الجديدة للكشف عن سرطان البروستاتا والرئة وعنق الرحم والقولون قريبا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون المبادرات الصحية، أن التشغيل التجريبي للمبادرة الرئاسية سيكون في منتصف أبريل الجاري، أو مطلع شهر مايو، بحد أقصى.

4- موعد إجازة عيد الفطر 2023

وفقًا لما أعلنة مجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة، فموعد إجازة عيد الفطر المبارك للعام 2023 بالنسبة للعاملين في الحكومة وقطاع الأعمال، ستكون بداية من يوم الخميس الموافق 20 أبريل حتى يوم الاثنين الموافق 24 أبريل.

5- موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2023

حدد مجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة، يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل إجازة للعاملين بالقطاع الحكومي والهيئات الإدارية والوزارات وكذلك القطاع الخاص، بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء، وبذلك تصبح إجازة عيد الفطر المبارك مع إجازة عيد تحرير سيناء 6 أيام، من 20 إبريل حتى 25 إبريل.