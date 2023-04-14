ضبط 200 كيلو فسيخ غير صالح للاستخدام الآدمي بالمنيا

تمكنت إدارة التموين بمركز أبوقرقاص في جنوب المنيا، اليوم الجمعة، من ضبط 200 كيلو أسماك مملحة «فسيخ» معبأة داخل صفائح وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة.

ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر

كما تم ضبط وتحرير 3 محاضر لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ اللازم والتحفظ على المضبوطات.

حملات على المخابز البلدية

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق، ومحال الجزارة، بنطاق بندر مطاي والقري التابعة له، بالتعاون مع التموين والطب البيطري، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 15 مخالفة تموينية تنوعت ما بين ذبح خارج السلخانة، وعدم وجود شهادات صحية، وملح طعام مجهول المصدر، وتم مصادرة 92 لفة ملح بكل لفه 16 كيس زنة 400 جرام، كما تم تحرير 10 محاضر متنوعة للمخابز البلدي والطباقي، وتم تحريز المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص بتكثيف الرقابة على الأسواق وعمل حملات مكثفة لضبط التجار المخالفين.