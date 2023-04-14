محلل سياسي قبرصي لـ«الوطن»: العلاقات بين القاهرة ونيقوسيا قوية للغاية

قال المحلل السياسي القبرصي خيرياكوس نيكولاو، إن العلاقات المصرية القبرصية أصبحت قوية للغاية خلال السنوات الأخيرة وشهدت تطورات رائعة جدا ومفيدة للدولتين، مشيرا إلى أن يتضح هذا بشكل خاص من خلال تشكيل منتدى غاز شرق المتوسط ​​«EMGF»، فضلا عن الاجتماعات الدورية التي عقدها في السنوات الأخيرة.

نيكولاو: أثق في أن التعاون بين مصر وقبرص سيستمر

وأضاف نيكولاو لـ«الوطن»: «أثق في أن التعاون بين مصر وقبرص سيستمر في السنوات القادمة في ظل حكومتنا الجديدة، وأعتقد أن مصر تلعب دورا أساسيا في استكشاف واستغلال الغاز في المنطقة ومن المرجح أن يكون لها دور تلعبه في طموحات قبرص الخاصة بالغاز».

مشروع الربط الكهربائي يؤكد أهمية مصر لقبرص فيما يتعلق بالطاقة

وتابع: «يؤكد مشروع الربط الكهربائي يورو أفريكا على أهمية مصر لقبرص فيما يتعلق بالطاقة، وقد تشمل المجالات الثانوية للتعاون السياحة، في شكل تبادل المعرفة وأفضل الممارسات، وكذلك الأعمال التجارية من خلال تعاون غرفة التجارة في كل بلد».