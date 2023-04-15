العيد الجمعة ولا السبت؟.. «القومي للبحوث الفلكية» يوضح

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد عيد الفطر 2023 في مصر، وهل سيكون يوم الجمعة أو السبت أول أيامه، موضحا في بيان صادر عنه، أن الجمعة الموافق 21 أبريل الجاري 2023، سيكون أول لأيام عيد الفطر المبارك 2023 في مصر، وعدد من الدول العربية وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث.

موعد عيد الفطر 2023 في مصر

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أنّ الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، وفي محافظات مصر يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدة تتراوح بين 24 دقيقة إلى 29 دقيقة، وبالنسبة لعددٍ من العواصم للمدن العربية والإسلامية يبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدة تتراوح بين 10 إلى 35 دقيقة.

وأكد أنّ غرة شهر شوال 1444 هجريًا ستكون يوم 21 أبريل 2023، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك 2023، وفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، مؤكدا ان الرأي النهائي لموعد عيد الفطر المبارك 2023 يرجع لدار الإفتاء المصرية.