مسلسل ضرب نار الحلقة 23.. جابر الكومندا يدافع عن مهرة

شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 23 أحداث مثيرة حيث فاجأ «زيدان»، الذي يقوم بدوره الفنان ماجد المصري «أدهم» و«يمنى» في بيته، ما أثار فزعهما، ولكنه لم يضبطهما، وذهب لرؤية مهرة مع جابر عند الهضبة أثناء تسليم جابر الكوماندا شقيق مهرة المدمن لها وحدثت بينهم مشادة حيث حاول زيدان ضرب مهرة، وتصدى له الكوماندا ووقفت أمامه مهرة قائلة: «واحد ومراته.. إيه اللي دخلك بينا».

مسلسل ضرب نار الحلقة 23

مسلسل ضرب نار الحلقة 23 من بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصري، هدى الإتربي، أحمد بدير، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل ضرب نار الحلقة 23

‎مسلسل ضرب نار الحلقة 23 يٌعرض على قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT، ويعُرض في العاشرة مساءً، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا.