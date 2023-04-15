سيولة مرورية في شوارع القاهرة والجيزة اليوم

في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، تشهد جميع المحاور والطرق الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، حالة من السيولة المرورية الواضحة، خاصة على كوبري السادس من أكتوبر، كوبري 15 مايو المتجه من مناطق وسط البلد إلى شارع جامعة الدول العربية، الطريق الدائري، وصلاح سالم، مرورًا بمنطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة.

حالة من الانسيابية المرورية

وشهدت الطرق الرئيسية، حالة من الانسيابية المرورية أمام قائدي السيارات للقادمين من أعلى الطريق الدائري اتجاه ميدان المؤسسة في منطقة شبرا الخيمة، وأيضًا في منطقة الزمالك.

سيولة على محور 26 يوليو

وظهرت أيضًا حالة من الانسيابية المرورية في منطقة عين شمس، كوبري قصر النيل، مناطق المهندسين، محور 26 يوليو، ومنطقة سرايا القبة، وعلى العكس في منطقة ميدان مصطفى محمود الذي ظهر فيه بعض الكثافات المرورية المتحركة.

وانتشرت حالة من السيولة المرورية أيضًا، في ميدان عبد المنعم رياض، طريق الكورنيش، ومنطقة مدينة نصر ومصر الجديدة، وذلك تزامنًا مع انتشار رجال المرور على الطرق والمحاور لتنظيم حركة السيارات ومنع أي عوائق أمام قائدي المركبات.

وهناك عدة ضوابط وضعتها الإدارة العامة للمرور، يجب على قائدي المركبات الالتزام بها، وتمثلت أهمها في ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة وارتداء حزام الأمان، حفاظًا على أرواح المواطنين.