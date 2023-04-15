رحلة العيد تنتهي بمصرع طفلة وإصابة 6 من أسرتها في حادث بالبحر الأحمر

رضا ناجي في العقد الرابع من العمر من محافظة المنيا، يعمل مرشدا سياحيا في مدينة الغردقة، استقل سيارته ومعه زوجته وأبنائهما الأربعة ووالد زوجته، كانوا في طريقهم إلى بلدتهم بمحافظة المنيا للاحتفال بالعيد، وبدأت رحلتهم من مدينة الغردقة مرورا برأس غارب، وخلال الساعات الأولى من صباح اليوم وبعد تجاوز السيارة مدينة رأس غارب على طريق الشيخ فضل انقلبت سيارتهم وانتهت رحلة العيد ابنته الطفلة «يؤنة»، 6 سنوات، وإصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزي، وإيداع جثمان الطفلة مشرحة مستشفى رأس غارب المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

حادث رأس غارب الشيخ فضل

تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على طريق رأس غارب الشيخ فضل، وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر والدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثة مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

مصرع طفلة في حادث سير

وكشف مصدر طبي بـ«صحة البحر الأحمر»، أن الحادث أسفر عن مصرع الطفلة يؤنة رضا ناجي وإصابة والدها ووالدتها واثنين أخواتها بإصابات متفرقة، واثنان من أقاربها تراوحت إصابتهما بين خطيرة ومتوسطة، وتم عمل الإسعافات الأولية وتلقوا العلاج اللازم وخرجوا بعد تحسن حالتهم، بينما الأب حالته خطيرة وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، حيث يحتاج إلى عناية فائقة.

كما أكد مصدر أمني في تصريحات لـ«الوطن»، انتهاء التحقيقات والتصريح بدفن جثمان الطفلة.