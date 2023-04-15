تصميم أول شعار لمركز ومدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية

أعلنت رئاسة مركز ومدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، عن تصميم أول شعار للمركز نظرا لعدم وجود شعار للمركز يرمز لمعالمه، وتم تصميمه تحت مسمى «معا يدا بيد نعمل ونرتقي»، تحت إشراف المحاسب متولي عبدالعال متولي، رئيس مركز ومدينة بني عبيد.

أول شعار لمركز ومدينة بني عبيد

وكشفت رئاسة مركز ومدينة بني عبيد، في بيان لها، عن وصف أول شعار لمركز ومدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، مؤكدة أنه تمت إضافة صورة تكاتف الأيادي رمزا للمشاركة والتعاون، لأن التعاون أساس نجاح الأفراد والمجتمعات، فعندما تُعاون إنسانا على الصعود إلى الجبل فإنك تقترب معه من القمة، بمعنى أننا عندما نتشارك ونتعاون مسئولين ومواطنين على الارتقاء بالبيئة المحيطة بنا ستعود بالنفع علينا كمواطنين بالنهاية.

وضم الشعار الذي نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة مركز ومدينة بنى عبيد شعار النسر وغصنين للزيتون وأياد متشابكة ولاعب كرة قدم، بالإضافة إلى كرة قدم، وأعواد من القمح.

عقد لقاء جماهيري مع المواطنين

وفي سياق متصل، أعلنت رئاسة مركز ومدينة بني عبيد عن عقد لقاء جماهيري يوم الاثنين من كل أسبوع مع المواطنين بالمدينة والوحدات القروية، للاستماع إلى مشاكل وشكاوى المواطنين في مختلف المجالات والوقوف على مدى إمكانية حلها بالتنسيق مع كافة الجهات والإدارات الحكومية داخل نطاق المركز في إطار القانون، بما يساهم في تحقيق مصلحة المواطن وتلبية احتياجاته ورضاه عن مستوى الخدمات المقدمة له.