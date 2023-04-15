مسجد وقبة يشبك من مهدي.. أقدم مسجد في حي القبة

يقع مسجد يشبك من مهدي بحي كوبري القبة بجوار القصر الرئاسي، واسمه يشبك من مهدي وليس بن مهدي لأنه لم يعرف له والد، إلا أنه كان من مماليك أمير يدعى مهدي.

ونشرت فضائية الناس عبر حسابها الرسمي على موقع «فيس بوك»، أن تاريخ مسجد يشبك من مهدي يرجع إلى القرن الخامس عشر ميلاديًا، تحديدا منذ 577 عامًا.

فقد بدأ الأمير يَشبَك في بناء القبة والمدرسة والبستان والملحق بهما في سنة 881 هـ.

استغرق البناء قرابة خمسة شهور

واكتمل البناء سنة 882 هـ حيث استغرق البناء قرابة خمسة شهور، وكان القصد من بناء هذه القبة بتلك المنطقة الخلوية الجميلة بناحية المطرية أن يتخذها الأمير يشبك والسلطان والأمراء مكانا للنزهة والاسترواح عن النفس.

وممن كان ينزل للاستراحة فيها السلطان قايتباي وكان يصلي فيها هو ومن معه، وكذلك السلطان الغوري الذي أعجب بهذه القبة أيما إعجاب، كذلك اتخذ باشوات العثمانيين قبة يشبك متنزها لهم يقضون فيه أوقات فراغهم ويقيمون بها الولائم والحفلات.

وفي عصر السلطان قايتباي في حوالي سنة 887 هـ وبعد عودة الشيخ الدمرداش من مهمته التي كلفه بها في تجديد الحرم النبوي الشريف، أمر السلطان قايتباي بتعيين الشيخ المحمدي الدمرداش إماما وخطيبا لقبة يشبك من مهدي.

وتقول الدكتورة سعاده ماهر -رحمها الله- في كتابها مساجد مصر وأولياؤها الصالحون : وتُستخدم القبة في الوقت الحاضر مسجدا جامعا، عرف باسم مسجد القبة.

وفي سنة ١٢٧٨ هـ جدد الأمير مصطفى فاضل نجل الأمير إبراهيم باشا وحفيد محمد علي، "قبة يشبك" وبنى إلى جانبها وملاصقا لها من الجهة الجنوبية مسجدا مكان المدرسة التي أقامها يشبك واندثرت، وذلك على يدي نيازي بك مهندس الأمير فاضل.

وقد زخرفت جدران القبة من أعلى وباطنها برسوم زيتية مذهبة، كما غشيت الأرضية وجلسة النوافذ بالرخام الملون، وعلى ارتفاع (١،٥٠) من المتر من أرضية القبة توجد وزرة من الرخام على شكل بحور نقشت بداخلها كتابات بالخط الكوفي تبدأ من الضلع الشرقي نصها: بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ.

ومن الآيات أيضا: ( إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا )

كذلك : ( قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (26) تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۖ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۖ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (27)، ومكتوب أيضا وكان الفراغ من ذلك في شهر ربيع الأول سنة اثنين وثمانين وثمانمائة.

ويتخلل الوزرة الرخامية ذات الكتابات الكوفية سالفة الذكر أربع لوحات رخامية مربعة الشكل موجودة لأي كان القبة طول صلتها (0.25) من المتر مكتوب عليها بالخط الكوفي كذلك لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعلو منطقة الانتقال طراز كتابة شريط كتابة بخط النسخ المملوكي البارز المنقوش باللون الذهبي على أرضية حمراء وزراء داكنة ونص الكتابة فيه أول سورة الإنسان إلى آية 12.

كما يوجد شريط ثان من الكتابة البارزة المذهبة على أرضية حمراء وزرقاءتعلو نوافذ رقبة القبة جددتها لجنة حفظ الآثار الإسلامية سنة ( ١٣١٤هـ - ١٨٩٦م) نصها:

ومكتوب بعد الآية: جددت هذه القبة المباركة في عصر هديتي مصر الأعظم عباس حلمي الثاني الأفخم سنة أربعة عشر وثلاثمائة وألف.

ويبلغ ارتفاع باب القبة 1.50م، وهو باب خشبي ذو إفريزين من النحاس أعلي و أسفل الباب و هو مدخل لبدروم أسفل القبة، وعلى جانبي الباب عمودين من الرخام "ثماني الأضلاع" لهما تاج على شكل لوتس، و للقبة "دَرج" من الرخام الأبيض عبارة عن سلم يمين و آخر يسار، و السلم عبارة عن 12 درجة رخامية، وهى تعتبر من أشهر القباب وأقدمها بمنطقة القبة بل ويرجح أن تكون سبب تسمية المنطقة باسمها.

أما عن قصة صاحب المسجد فهو "يشبك" أحد المماليك الذين جلبهم السلطان الظاهر "جقمق" ليؤلف منهم بعد تربيتهم وتدريبهم حاميتة العسكرية.

وأصبح الأمير يشبك من مهدي الدودار مملوكا وهو في الثالثة عشرة من عمره، لذلك أعطى نعت الصغير، وكان مجهول الأصل فأعطي اسم النخاس أي تاجر الرقيق الذي اشتراه، "مهدى"، وكان أولاً مملوكا لدى السلطان الظاهر جقمق، وتولى عدة مناصب في عهده.

تعلم يشبك القرآن الكريم كما تعلم الخط وأحكام الدين وآداب الشريعة الإسلامية على يد مربي طبقته، ولما قوى عوده وبلغ سن الجندية تعلم فنون الحرب والفروسيةوالرمي بالنشاب واللعب بالرمح وركوب الخيل وغيرها من دروب الفروسية.

وفي عام 871هـ - 1466م، أثناء حكم السلطان خشقدم، عين كاشفا للصعيد وأميرا لعشرة، وفي عهد السلطان قايتباي عين في منصب دوادار كبير أو المستشار؛ ويكون الأمير يشبك بشغله ذلك المنصب الرفيع قد قفز عدة مراتب في السلم الوظيفي المملوكي، ثم عين بعد ذلك وزيراً، وأصبح مسئولا عن الشئون المالية وقاد هذه الأمور بحكمة وخبرة.

وكان الأمير يشبك مختصا بالتصرف مع أولئك الذين يحاولون الاستيلاء على أراضي الدولة المملوكية، وقد نجح في إخماد الاضطرابات الداخلية.

وأدخل تحسينات ملموسة؛ فأعطى اهتماما خاصا للطرق والأسواق وإصلاح المباني وقد عرف بشجاعته، وقد كان الأمير يشبك كريماً مع العلماء، وخاصة الفقراء منهم؛ كما أعتق عددا كبيرا من مماليكه، ومنحهم سبل العيش الرغد الحر.