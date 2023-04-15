إمام مسجد الحسين عبر قناة الناس: ساعات نزول القرآن في رمضان سر الفوز بالدنيا والآخرة

قال الدكتور مصطفى عبدالسلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، إن شهر رمضان كله مهم في العبادة وطاعة الله سبحانه وتعالى، لكن توجد أفضل وأهم عشر ساعات في شهر رمضان تعتبر سر الفوز في الدنيا والآخرة ويمكن أن تكون فيها ليلة القدر، وتوافق نزول القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

عبدالسلام: اختاروا وقت نزول القرآن

وأضاف إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، خلال حديثه عن فضل «ليلة القدر» على قناة «الناس» اليوم: «العشر ساعات لا يجب أن يضيعوا منا، ربنا هيكرمك فيهم وهيكونوا سر السعادة، اختاروا العشر ساعات دول وقت نزول القرآن، لو وقفت تعبد ربنا كأنك عبدت ربنا 83 سنة، حيث تتنزل فيها الملائكة يعبدوا ربنا فيهم، سيدنا النبي قال التمسوها في العشر الأواخر».

في العشر الأواخر اعبدوا الله واسألوه العفو

وتابعت: «وفى روايات أخرى في وتر ليلة القدر، يلا أقف على السجادة وقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، كل يوم ساعة قبل الفجر، فى العشر الأواخر اعبدوا ربنا وادعوه يعفو عنكم».

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.