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قناة الحياة تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين.. بث مباشر

كتب:

شريف سليمان
08:10 م | السبت 15 أبريل 2023
صلاة العشاء والتراويح

صلاة العشاء والتراويح

تقدم «الوطن» بثا مباشرا لصلاتي العشاء والتراويح نقلا عن قناة الناس من مسجد الإمام الحسين.

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بقلم شريف سليمان