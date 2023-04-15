مسلسل يحيى وكنوز2 الحلقة 24.. سينو أصبح فارسا عظيما وحدثت له مفاجأة
كتب:
محمد ايمن
08:13 م | السبت 15 أبريل 2023
مسلسل يحيى وكنوز2
شهدت الحلقة 24 من مسلسل يحيى وكنوز2، ركوب سينو للموتوسيكل الذي أطلق عليه «الحصان الآلي» ووصف نفسه بالفارس العظيم، إلى أن ارتطم بحائط وبعض المارة.
مسلسل يحيى وكنوز2 الحلقة 24
وبعد الاصطدام في الحلقة 24 من مسلسل يحيى وكنوز2، قال يحيى للمارة: «مش أنا»، وتعجب عصام من دمار الموتوسيكل، قائلا: «أنت ضيعت الموتوسيكل يا سينو»، وكشف يحيى عن أن كبير الجنود تأكد من صحة كلامه وفي انتظار وداع التاجر للتحرك.
موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc اليوم
ويعرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc اليوم السبت في الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي، على قناة dmc، كما يعرض على قناة dmc دراما، في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد أيضًا في الـ1:30 من ظهر اليوم التالي، ويعرض أيضا على منصة Watch IT، أما موعد العرض الأصلي في تمام الساعة 6:15 مساءً.