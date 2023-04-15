جدول امتحانات الصف الثاني الثانوى العام الترم الثاني في دمياط 2023

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوى العام الترم الثانى فى دمياط 2023، للعام الدراسى 2023/2022 وذلك لصفوف النقل للمرحلة الثانوية، حيث اعتمدت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض جميع جداول الامتحانات لمختلف الصفوف الابتدائية والإعدادية والثانوية بجميع أقسامها، ومن بينها جدول الصف الثاني الثانوى.

ويأتى جدول امتحانات الصف الثاني الثانوى العام الترم الثانى فى دمياط 2023 عربى، ولغات حسب على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط لـ«الوطن» وهو كالتالى:-

- الأحد 7 مايو 2023 امتحان مادة اللغة العربية، ومادة التربية العسكرية.

- الثلاثاء 9 مايو 2023 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، والتربية الوطنية.

- الخميس 11 مايو 203 امتحان مواد أحياء، وفلسفة، وتربيه دينية.

- الأحد 14 مايو 2023 امتحان رياضيات، وتاريخ.

- الثلاثاء 16 مايو امتحان فيزياء، وعلم نفس، وعلم إجتماع، ولغة أجنبية ثانية.

- الخميس 18 مايو 2023 امتحان مواد كيمياء، وجغرافيا، وكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الأحد 21 مايو 2023 امتحان مادة الجبر، والتفاضل، وحساب المثلثات، والتربية المهنية.

إجراءات داخل اللجان

وقال المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط لـ«الوطن» إنه عقب اعتماد جدول امتحانات الصف الثاني الثانوى العام الترم الثانى فى دمياط 2023 هناك إجراءات لا بد من تطبيقها فى جميع اللجان بنطاق المحافظه وتتمثل في التالى:-

- العمل على توفير المناخ المناسب لجميع الطلاب الممتحنين.

- التعامل بحزم مع جميع المخالفين.

- التأكد من سلامة ورقة الامتحان وجودتها من حيث الطباعة.

- الالتزام بجميع ضوابط وسائل الأمن والسلامة داخل وخارج اللجان.

- عدم الإخلال بالنظام العام لجميع الامتحانات.

- التأكيد على مديرى الإدارات بضرورة كتابة تقرير يومى عن سير الإمتحانات « إيجابيات، سلبيات» والإجراءات المتخذة.

غرفة العمليات في امتحانات الصف الثاني الثانوى

ولفت وكيل تعليم دمياط إلي متابعة غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم لحظة بلحظة سير امتحانات الصف الثاني الثانوى بمحافظة دمياط في مختلف اللجان بجميع المراكز والمدن منذ بدء خروج أسئلة الامتحانات من المطبعة وحتي عودة أوراق الإجابة إلي الكنترولات، مع متابعة اللجان نفسها مع رؤساء اللجان، والتيسير علي جميع الطلاب من خلال تهيئة الأجواء المثالية لتمكنهم من أداء الامتحانات وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية ونظافة دورات المياه، وإتباع اللوائح المنظمة للعملية الامتحانية داخل اللجان.