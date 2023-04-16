انتهاء أعمال إصلاح طريق «دهب- شرم الشيخ» بجنوب سيناء بعد تأثره بالسيول

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، انتهاء أعمال إصلاح الأجزاء التي دمرتها السيول الأسبوع الماضي، حيث تعرضت المحافظة إلى عاصفة مطيرة أسفرت عن سقوط أمطار غزيرة على مدينة دهب والمنطقة الواقعة بينها وبين شرم الشيخ.

وقال المحافظ لـ«الوطن»، إن المنطقة التي تأثرت بالسيول بلغ طولها نحو 40 كيلومترا تقريبا، وعلى الفور قررت وزارة النقل الدفع بمعدات هيئة الطرق والكباري إلى المنطقة 11 بجنوب سيناء لإصلاح الطريق بالتنسيق مع جهات وشركات أخرى.

الحماية من أخطار السيول

وأكد «فودة»، أن طريق «دهب- شرم الشيخ» أحد الطرق الحيوية المهمة، حيث يربط بين أهم مدينتين سياحيتين في جنوب سيناء، وهو معبر أساسي للسياحة، مشيراً إلى أن مشروعات الحماية من أخطار السيول التي أقيمت على الطريق عند كمين «مدسوس» نجحت في عبور السيول من منطقة وادي مدسوس دون خسائر.

وتابع، بأن وزارة الري والموارد المائية نفذت عددا من مشروعات الحماية من أخطار السيول على طول الطريق لحمايته وحماية المنشآت الحيوية، كما تم إحلال وتجديد المنطقة المتضررة من السيول وعادت الحركة طبيعية بين شرم الشيخ ودهب.

ازدواج الطرق

وقال السيد عوض، عضو مجلس النواب بجنوب سيناء، أمين سر لجنة النقل والمواصلات بالمجلس، لـ«الوطن»، أنه تقدم بطلب من أجل ازدواج بعض الطرق على مستوى المحافظة، مثل الطريق الساحلي الموازي للطريق الدولي الجديد، موضحاً أن مشروعات الطرق يُجرى إنشائها مع مراعاة تفادي أخطار السيول.

وأشار «فودة»، إلى تنفيذ شبكة طرق حيوية بالمحافظة، مثل «الطريق الدولي- النفق- شرم الشيخ»، وجاري الانتهاء من طريق «وادي فيران- سانت كاترين» بطول 105 كيلومترات، وقال إن هناك اهتماما من القيادة السياسية بتطوير كل طرق جنوب سيناء لأنها حيوية وهي أساس التنمية.